آسر ياسين يحتفل بعيد ميلاد شقيقه بصورة نادرة من طفولتهما

متابعة بتجــــــــــرد: فاجأ النجم آسر ياسين، جمهوره بنشر صورة له مع شقيقه يحملهما والدهما، وهما في سن الطفولة، ووجه من خلالها رسالة لشقيقه إسلام ياسين في عيد ميلاده، ونشر صورة تجمعهما من فترة الطفولة عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام”، قائلاً: “كل سنة وأنت طيب يا أجدع وألذ أخ في العالم”.

وظهر آسر وشقيقة إسلام في الصورة وهما يضحكان، ويظهر في الخلفية بحر وجبال، وسرعان ما حرصت والدتهما على كتابة تعليق على الصورة التي نشرها قائلة: “حبايب قلبي ونور عيوني اللي بشوف بيهم الدنيا ربنا يحميكم ويحفظكم بحفظه ويطرح البركة فيكم ويخليكم لبعض ويخليكم لينا ويحبب فيكم كل خلقه وكل سنة وأنت طيب يا حبيب قلبي يا إسلام والعمر كله طيب يا قلبي”.

ويذكر أن آسر ياسين يستعد لتصوير مشاهده في مسلسل “100 وش”، والذي كان يحمل اسم “النصابين”؛ ويشارك فيه مع النجمة نيللي كريم، ومن المقرر عرضه في سباق شهر رمضان المقبل، حيث أوشكت مخرجة العمل كاملة أبو ذكرى على الانتهاء من معاينة أغلب أماكن التصوير، كما تجرى الشركة المنتجة إبرام باقي التعاقدات للفنانين المشاركين بجانب نيللي كريم وآسر ياسين، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي شعبي وتظهر فيه نيللي كريم بشكل مختلف ومغاير تماماً عن أعمالها السابقة في الدراما التليفزيونية، كما تعود به إلى المنافسات الرمضانية بعد غيابها عن رمضان الماضي حين قدمت آخر أعمالها “اختفاء” منذ عامين.