سخرية من حمادة هلال بسبب تغريدة غريبة

متابعة بتجــــــــــرد: عاد الفنان حمادة هلال من جديد ليثير الجدل بسبب تغريداته التي يطلقها وتختلط فيها الألفاظ والمعاني التي لا يحسن في الكثير منها تركيبها بجوار بعضها، ونشر هلال صورة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، ظهر فيها جالسًا على الشارع، ليستمتع بالشمس المشرقة، وتفاعل مع الجمهور بالتعليق: “أحسن وقت تقعد فيه في الشمس بالنهار”.

ليثير تعليقه جدلًا واسعًا بين رواد الـ”سوشيال ميديا” ومتابعيه بسبب تضارب مفاهيم الوقت في تعليقه، اذ سخر منه عدد كبير من المتابعين، الذين علق أحدهم ساخراً: “مجربتش أنت الشمس بالليل”، في حين علق آخر بقوله: “وأحسن مكان تمارس فيه التزلج هو على التلج”، في حين أكد ثالث: “حمادة هلال مطرب ومغني”، في حين أكد عدد من متابعيه أن حمادة يتعمد اختيار تلك الألفاظ للحصول على الـ”تريند”.

من جهة أخرى، دشّن النجم حمادة هلال حساباً جديداً على تطبيق “تيك توك”، وذلك لنشر بعض مقاطع الفيديو الخاص به على هذا التطبيق.

ونشر حمادة هلال أول فيديو له على “تيك توك”، وظهر فيه حينما كان يتلقى تدريباته في النادي الرياضي، وسأله أحدهم “بتلعب إيه”، فقال له “بلعب باي”، على طريقة “تشرب إيه.. أشرب شاي”.

يذكر أن الفنان حمادة هلال علق على حملة السخرية والتنمر التى تعرض لها من قبل عدد من متابعي “تويتر”، وذلك بسبب تعريف البروفايل الخاص به والمكتوب فيه “مطرب ومغني” وهو ما أثار الجدل.