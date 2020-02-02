بالفيديو – خوفاً من الحسد.. جلسة بخور لفيفي عبده

متابعة بتجــــــــرد: نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها على “إنستغرام” مقطع فيديو للفنانة فيفي عبده، من أحدى الجلسات التي تقيمها لإبعاد الحسد عنها، وظهرت خلاله وقد وضعت “بخوراً” في إناء على الأرض، وقامت بالمرور عليه سبع مرات، مع ترديدها للبسملة والصلاة على النبي.

من جانبها، علقت بوسي على الفيديو بقولها: “طبعاً فيفي دايماً بتتحسد ودايماً نجمها خفيف.. يلا يا حبيبتي النهاردة الجمعة يلا نبخرك”. وكانت فيفي عبده أعلنت منذ فترة مرورها بوعكة صحية، وذلك عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” وظهرت فيه وهي تعلن أن الحسد أصابها وقالت معلقة على الفيديو: “ادعولي أنا بموت”. يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده، مسلسل “مملكة الغجر”، وشاركها في البطولة ‏حورية ‏فرغلي، ‏وأحمد ‏كرارة، وحسام الجندي، وحازم سمير، وميار الغيطي، ‏وغيرهم، وعرض في رمضان الماضي‎.‎

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