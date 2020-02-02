فيلم “دويل” يهيمن على جوائز ماغريت البلجيكية

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متابعة بتجــــــــــرد: حصد فيلم “دويل” التشويقي النفسي للمخرج أوليفيه ماسيه-دوباس، مساء أمس، 9 جوائز من أصل 10 كان مرشحاً لها في الدورة العاشرة لـ”جوائز ماغريت السينمائية البلجيكية”.
واكتفى فيلم “لو جون أحمد” للشقيقين جان-بيار ولوك داردين، بجائزتين، بينما كان مرشحاً في 9 فئات، وكان الفيلم فاز بجائزة الإخراج في مهرجان كان 2019.
وكانت جائزة أفضل موهبة واعدة في صفوف الممثلين من نصيب إدير بن عدي (البالغ 14 عاماً) ويلعب في الفيلم دور المراهق الذي ينحو نحو التطرف في فيلم “لو جون أحمد”.
ونال بولي لانرس جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم “سي سا لامور” (هذا هو الحب)، فيما حازت فيرلي باتنز جائزة أفضل ممثلة عن دورها في “دويل”.
ونال هذا الفيلم الأخير، وهو الثالث لمخرجه، جوائز أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل سيناريو أصلي أو مقتبس، وهو مقتبس من الرواية البوليسية “ديريير لا إين” للبلجيكية باربرا أبيل، ويروي كيف أن علاقة صداقة بين جارتين تغرق في المأساة عندما يموت طفل إحداهما عرضاً.
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