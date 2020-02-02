رسائل مبطنة لربطات عنق ترامب

متابعة بتجـــــــــرد: لطالما لعبت الأزياء دوراً كبيراً في إيصال رسائل مهمة ومبطنة خصوصاً إذا تعلقت بشخصيات سياسية لها ثقلها الإعلامي والقومي، ومن بين الشخصيات التي تحرص على إرسال رسائل خفية في بعض من قطع ملابسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يعتبر من بين أكثر الشخصيات المثيرة للجدل لهذا القرن، ولطالما تصدر اسمه التريند العالمي سواء بسب تصرفاته أو القرارات التي يقوم باتخاذها أو حتى بسبب تغريداته.

فما الرسائل التي يقوم ترامب بإرسالها عن طريق ربطات عنقه؟ وما السب وراء ارتدائه لربطات عنق طويلة؟

سواء اتفقت أم اختلفت مع سياسته لا يمكنك إلا أن تتوقف في تمعن شخصية ترامب الساخرة كثيراً، والجدية أحياناً أخرى، أو عندما يتعلق الأمر بإيصال رسائل مبطنة وقوية فإن ترامب لا يتردد أبداً في إيصالها عن طريق ربطة عنقه! رغم استخدامه للغة جسده التي تعتمد كثيراً على المبالغة لكنها من بين أسرار جاذبيته حسب آراء النقاد وخبراء لغة الجسد.

في عام 2017 وقع دونالد ترامب، مرسوماً تنفيذياً لبناء جدار على امتداد الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، والذي كان في مقدمة تعهداته خلال حملته الانتخابية، حيث فجر حينها أزمة بسبب التكلفة التي تصل لمليارات الدولارات لبناء الجدار العازل بين البلدين، وفي ليلة رأس السنة لعام 2019 أطل ترامب من خلال فيديو قصير عبر حساب البيت الأبيض الرسمي على تويتر متحدثاً عن أهم إنجازات عام 2018 ملوحاً بقضية المكسيك، حيث ارتدى دونالد ربطة عنق بألوان الأحمر والأزرق والأبيض والتي تشكل ألوان العلم الأمريكي في رسالة واضحة إلى اعتزازه بوطنيته.

من بين ألوان ربطات العنق التي لا تفارق دونالد ترامب هي ربطة العنق الحمراء، والتي يحرص على ارتداؤها في العديد من المناسبات، ومن المعروف أن للون الأحمر عدة دلالات، حيث يرمز إلى الحب والقوة والجرأة، ويدل ارتداؤه على قوة الشخصية، ولطالما اختار رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية ربطات العنق الحمراء للتعبير عن قوتهم وقوة بلادهم، لكن ترامب يختار دائماً اللون الأحمر لربطة عنقه حيث قام بارتدائها في يوم تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، وتشير بعض المعلومات إلى أنها دلالة على دماء الحراس الذين تساقطوا دفاعاً عن الولايات المتحدة الأمريكية على مر العصور.

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لماذا يختار ترامب ربطات عنق طويلة؟

أثار ترامب الجدل في العديد من الأحيان بسبب لجوئه لارتداء ربطة عنق طويلة جداً، حيث رأى خبراء الموضة أنها كارثة لا تغتفر للرئيس الأمريكي، فما السبب وراء هذا الأمر؟

رجحت البروفيسورة المتخصصة في علم النفس بجامعة ماساتشوستس، سوزان كراوس، أن ترامب “يحاول بذلك إما لفت الأنظار إلى أسفل السرة، أو صرف الانتباه عن بطنه كبير الحجم”، لكن الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي الأمريكية الجمهوري كريس كريستي أكد في كتابه “دعني أنتهي” (Let Me Finish) أن الترجيح الثاني هو الأقرب إلى الحقيقة، وبحسب ما ورد في نسخة موسعة للكتاب حصلت عليها الصحيفة، كشف كريستي أن ترامب قال له أكثر من مرة إن حيلته بربطات عنق طويلة تجعل قوامه يبدو أنحف وأكثر أناقة.