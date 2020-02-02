باميلا الكيك تجدد هجومها على نادين نسيب نجيم: حلوة ولكن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - جددت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك هجومها على مواطنتها الفنانة نادين نسيب نجيم، كونها ليست ممثلة أكاديمية ولا تستحق لقب الـ "ممثلة" بحسب تعبيرها لأنها دخلت الفن من بوابة "ملكات الجمال".

وقالت باميلا الكيك في لقاء صحفي آخر مع برنامج "إن سايدر": "هي مُحببة وشكلها حلو وأدائها حلو.. ولكن بالخمس سنين اللي عرضت أدوارها فيهم ما كنا عم نشوف أداء تمثيلي".

ووجهت باميلا الكيك حديثها للمنتج صادق الصّباح، قائلة: "شو هالرؤية اللي عندك يا صباح، اللي ما عندك غير ممثلة وحدة 5 سنين عم تبني آمالك فيها وعليها".

وانتقدت الممثلة اللبنانية النجمات اللاتي دخلن عالم الفن من بوَّابة مسابقات ملكات الجمال، وآخرهن ذكر إسم مايا رعيدي مرشحة لتؤدي دور ملكة الجمال السابقة "جورجينا رزق" ضمن مسلسل تدور أحداثه حول سيرة حياة علي حسن سلامة، والذي تزوج جورجينا رزق بعد علاقة حب طويلة.

وكشفت رعيدي في تصريحات صحفية أنها تخضع حاليًا لدورات في التمثيل، ووصفت دخولها للتمثيل بـ "الهواية".

صنعت شركات الإنتاج اللبنانية أسماء بعض النجمات اليوم على الساحة، على رأسهن نادين نسيب نجيم التي حصلت على لقب "ملكة جمال لبنان" عام 2004 وتحولت اليوم إلى نجمة مدللة لدى شركة "صبّاح إخوان" التي توقّع معها عقد عمل حصريًا.

ثم جاءت فاليري أبو شقرا التي فازت بـ"ملكة جمال لبنان" عام 2014 ودخلت عالم التمثيل ولعبت بطولة مسلسل "ما فيي" وشاركت في مسلسل "الهيبة"، إضافة إلى أسماء أخرى شاركت في مسابقات الجمال، ويتم تحضيرها للتعريف عن نفسها كممثلة.

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لكنْ لم تكن ردّات الفعل إيجابية على توجه الملكات للتمثيل، إذ يتمّ الاعتماد على شكلهن الخارجي فقط، مع أداء تمثيلي باهت، يشبه في كثير من الأحيان الحفظ غيبًا من دون أيّ مشاعر أو انفعالات مطلوبة للدور، بينما تحتاج الساحة الفنية لأسماء موهوبة تثبت فعاليتها.

وهذا ما حاولت باميلا الكيك التعبير عنه في لقاءاتها التمثيلية، لأنها لم تعد تعمل في مجالها الذي درست من أجله فن الإخراج في جامعة الروح القدس بلبنان.

لكنّ اللافت في الأمر هو علاقة باميلا الكيك بزميلاتها الممثلات، حيث لم تدعها زميلتها ماغي بوغصن على اجتماع النجمات اللبنانيات العام الماضي على طاولة العشاء لتبادل المحبة واظهارها للعلن. وكان من بين الحاضرات: نادين نجيم، وسيرين عبد النور، وستيفاني صليبا، ونادين الراسي، وغيرهن من الممثلات اللبنانيات باستثناء باميلا الكيك.

وبدأ ذلك الخلاف منذ ثلاث سنوات بعد عرض مسلسل "ياريت" الذي تنتجه شركة "إيجل فيلمز" التي يملكها زوج بو غصن، جمال سنان، واتهمت الكيك زميلتها بأنها وراء إزالة اسمها من الغلاف الترويجي للمسلسل.

ليس هذا وحسب بل قامت بتوجيه اتهام آخر إليها حيث اعتبرتها من قام بشن حرب كلامية بوسائل الإعلام عنها، أثناء عرض مسرحية "برودواي" في أيار 2016، التي تزامن عرضها مع ذلك المسلسل.

ما يعني أن باميلا الكيك حاربت معظم الفنانات اللبنانيات رغم أنها صالحت ماغي بوغصن مؤخرًا بعد تعرضها لوعكة صحية، لكن السّؤال هل المشاكل هي خلاف على موهبة التمثيل أو مشاكل تتعلق بالعرض والطلب من شركات الإنتاج اللبنانية؟ وإن كانت متعلقة بموهبة التمثيل، فليست نادين نسيب نجيم وحدها من بين ملكات الجمال اللاتي خضن مجال التمثيل.