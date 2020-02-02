بطل الملاكمة جيرفونتا ديفيس يعتدي على حبيبته في الحلبة! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أظهر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الملاكم المحترف جيرفونتا ديفيس وهو يعتدي على إحدى النساء في مكان عام.
ويظهر في الفيديو الملاكم وهو يسحب فتاة من ملابسها ورقبتها ويخرج بها خارج ملعب إحدى مباريات كرة السلة الأمريكية، وسط صيحات الجمهور.
وفقًا لـ TMZ، وقع الحادث خلال مباراة كرة سلة خيرية في ميامي بعد مشادة حادة بين الاثنين.
واعترف ديفيس فيما بعد بالحادث على إنستغرام قائلاً، إن المرأة التي ظهرت في الفيديو هي والدة طفله، وقال إنه لم يضربها مطلقًا ولم يؤذها أبدًا، لكنه اعترف بأنه "عدواني".
وحصل ديفيس البالغ من العمر 25 عامًا، على لقب اتحاد الملاكمة العالمي في الوزن الخفيف منذ عام 2019، وقد سبق له الحصول على لقب الاتحاد الدولي للملاكمة لوزن الريشة الفائق في عام 2017.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يضع فيها جيرفونتا ديفيس نفسه في ورطة، ففي 19 سبتمبر 2017، صدر أمر اعتقال باسمه، وذلك بعد اتهامه بالاعتداء المشدد من الدرجة الأولى، وفقا لسجلات محكمة ميريلاند، وتم تغيير التهمة في وقت لاحق إلى جنحة الاعتداء من الدرجة الثانية، وتم إسقاط القضية في نهاية المطاف تمامًا، وتردد أن الضحية كان صديق طفولته والذي ضربه في رأسه.
وفي عام 2018، ألقي القبض على ديفيس في واشنطن العاصمة بعد أن تشابك مع رجل آخر، ومعركة أخرى مع رجل في مركز تجاري في فرجينيا، بالإضافة إلى السلوك غير المنظم بسبب قتال الشوارع المُبلغ عنه في عام 2018.
كان قد تعرض ديفيس نهاية العام لماضي إلى سرقة عقده الماسي، بقيمة 6.6 مليون دولار، بعد ساعات من التباهي به وبساعاته الثمينة عبر حسابه في إنستغرام وتحديه لمتابعيه بشراء عقد مثله. ويُعرف ديفيس بأنه يسير على خطى الملاكم فلويد مايوذر في كل شيء، حيث لم يهزم منذ 21 نزالاً ويتباهى مثل مايوذر بمقتنياته الثمينة.
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