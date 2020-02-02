والدة مريم حسين للمسؤولين: "أناشدكم بالنظر الى قضية ابنتي بعين الرحمة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأت والدة الفنانة المغربية مريم حسين طريقها في استعطاف المسؤولين والسلطات الإماراتية بشأن تنفيذ ابنتها حكما بحبس بابنتها "مريم" لمدة شهر، والذي سيليه الإبعاد عن دولة الإمارات، فوجّهت رسالة قالت فيها إن ابنتها تعرضت للظلم بشأن هذا الحكم.

واستخدمت والدة مريم حسين حساب ابنتها على موقع "تويتر" وأطلقت منه عدة تغريدات طلبت في إحداها وساطة الفنانة الإماراتية أحلام، بالتدخل في الأمر في محاولة منها لإثناء المسؤولين عن تنفيذ حكم حبسها، وأرفقت مع تغريداتها مقطع فيديو يتضمن فيلمًا وثائقيًا عن مشوار الفنانة المغربية.

وقالت والدة مريم حسين: "أناشدكم بالنظر إلى قضية ابنتي الغالية وفلذة كبدي بعين العدل والرحمة، فما مرتْ به من مصاعب قد انهكت نفسيتي ونفسيتها ونفسية جميع من يحبونها الى حد كبير".

وأضافت قائلة: "وأخشى أن يؤثر ذلك سلبيًا على نجاحات ابنتي التي حققتها بدعم من دولة إمارات الخير، البلد الأم التي احتضنتها بكل الحب والحنان، وكانت هي الداعم لها ولانطلاقتها في مشوارها الفني".

وبينت والدة الفنانة المغربية قائلة: "أعطت بكل سخاء لتتمكن من الوقوف بثبات، وازدهرت في عملها الذي احببته كثيرًا، وبدأتْ حياة جديدة مشرقة هي وابنتها

أملي بعدلكم كبير من بعد الله، فبداياتها كانت مشرقة بدعمكم السخي الذي أرجو أن يمتد لتستمر بالنجاح".

وتباينت ردود فعل المتابعين بين مؤيد ومعارض، إذْ بدأت التعليقات حول الأمر بإعادة غالبية المغردين بالحديث عن مقطع فيديو ابنتها، والبعض تنتاولها بالحديث عن ردودها خلال القضية المستمرة منذ عام 2018، فقالت مغردة: "شوفي القذف هنا! شوفو بالله هذا منظر إنسانه شريفة؟! يكفي إنه قضية هتك عرض بالرضا وهي مبسوطة إنه ماعندها حيا ولا شرف تقول ايش فيها عادي".

وأكد متابع على خطأ ابنتها مريم حسين ودعا بالتخفيف عنها قائلًا: "دائمًا نقولها لا تحطون اللوم على أشخاص آخرين سواء حكومة أو أفراد، وبنتك كانت بحاجة لأحد ينصحها وتعرف الصح من الغلط لأن مشاكلها زادت بكثرة بدون وضع حد غير مشكلة الأخ SalehJasmi ومع هذا كله نقول الله يخفف عنها وعنكم وتبدأ حياتها بعد اللي صاير بالشكل الصحيح هذا المهم".

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في السياق ذاته، نقلت العديد من الحسابات الفنية المهتمة بالمشاهير عبر "إنستغرام"، رسالة والدة مريم حسين على نطاق واسع وتداولها العديد من رواد التواصل الاجتماعي، حيث قالت: "مريم مظلومة ارحموا بنتها طفلة صغيرة سيبوها تعيش مع أسرتها في أمان".

وأردفت والدة مريم حسين في رسالتها التي تأتي بعد رسالتها للشامتين في حبس ابنتها قائلة: "والله حرام فرقوا بيني وبين ابنتي مريم والله حرام فرقوا طفلة صغيرة على أمها، الله المستعان والحمد لله".

وكانت الشرطة الإماراتية قد ألقت القبض على مريم حسين، لتنفيذ حكم حبسها شهرًا يليه الإبعاد عن الدولة بناء على أصدرته محكمة دبي الأحد، بشأن اتهامها بـ"هتك عرض بالرضا" في مقطع فيديو رقصت فيه مع المغني الأميركي تايغا في إحدى الحفلات التي أقيمت في الإمارات، وجاء هذا القرار بعد مناشدة الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، شقيق الفنان حسين الجسمي لشرطة دبي بالتدخل من أجل القبض عليها.

وكشف صالح الجسمي عن نبأ القبض على مريم حسين من خلال مقطع فيديو بثّه عبر حسابه على موقع "تويتر"، مؤكدًا أنها ستنفذ الحكم الصادر بحقها بعدما أصبحت في عهدة الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية بدبي "البارح" لتنفيذ الحكم الصادر بحقها.

وأكد صالح الجسمي أنه لم يكن يتمنى وصول الأمور لهذه الدرجة، لكنه مضطر لفعل ذلك كي يأخذ كل ذي حق حقه، كما أهاب الإعلامي الإماراتي بالجميع بعدم فتح هذا الملف مرة أخرى لأن ما سيحدث بعد القبض عليها -وسيراه الجميع- سيكون إجراءً قانونيًا لا ظلم فيه، مشددًا على أن الأمر انتهى بالنسبة إليه، قائلًا: "قضي الأمر".

وحرص صالح الجسمي على توجيه الشكر لدولة الإمارات وشرطة ونيابة ومحاكم دبي، إضافة إلى كل من وقف معه وساعده في الحصول على حقه وحق الدولة في تلك القضية وأيده وتفهم موقفه، مختتمًا: "شكرًا والله يحفظ عيالكم ويحفظها ليكم ويحفظكم كلكم جمعة مباركة".

وكان قد ناشد صالح الجسمي، شرطة دبي بالتدخل للقبض على مريم حسين وتنفيذ حكم محكمة الاستئناف في دبي، إذْ بث مقطع فيديو عبر حسابه بموقع تويتر، قال فيه: "أوجه رسالة إلى اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي ومساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي.. المدعوة مريم حسين اعويدات صدر بحقها حكم استئناف بالحبس والإبعاد من الدولة منذ يوم الأحد 26 يناير وحتى الآن لم يتم تنفيذ الحكم بحقها أو القبض عليها.. وأتساءل لماذا هي حرة طليقة، لا أحد فوق القانون ومن أخطأ يتحمل ما اقترفت يداه؟".