ليز دو لا سال تمزج الإيقاع بالرقص في "موسيقى أبوظبي الكلاسيكية"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: استضاف موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية في نسخته التاسعة، عازفة البيانو الفرنسية الشابة ليز دو لا سال، بحفلٍ موسيقي يحمل عنوان "رقصات". وذلك في المجمع الثقافي، وتحت رعاية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات العربية المتحدة، وبتنظيم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

ويعكس العرض الموسيقي المبتكر "رقصات" نهجاً جديداً للموسيقى الكلاسيكية، فيستكشف إيقاعات الرقص من مختلف المناطق والثقافات والفترات الزمنية بتوليفةٍ موسيقية ساحرة يتخللها مقطوعات فالس "نبيلة وعاطفية" من مؤلفات موريس رافيل ومقطوعات لاتينية أصيلة من تأليف جيناستيرا وبيازولا.

وأمتعت العازفة البالغة من العمر 29 عاماً الجمهور بمزيجٍ من الموسيقى الكلاسيكية والمقطوعات الموسيقية السريعة على إيقاعات الرقص النقري لتثبت نفسها بجدارة كواحدة من أبرز عازفي البيانو الشباب في العالم.

هذا وتتواصل فعاليات موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية لتستضيف يوم الثلاثاء 4 فبراير حفل أوركسترا هامبورغ السيمفونية الشهيرة التي ستؤدي أهم مقطوعات تشايكوفسكي وبرامز في المجمّع الثقافي، قبل أن تنتقل يوم الأربعاء 5 فبراير إلى قصر الإمارات في للاحتفال بالذكرى 250 لميلاد بيتهوفن.

وتحلّ النجمة المصرية الصاعدة سناء نبيل ضيفةً على المجمّع الثقافي يوم الخميس 6 فبراير. فيما سيكون الختام، مع النجمة اللبنانية الشهيرة ماجدة الرومي على مسرح ’دو أرينا‘ في جزيرة ياس يوم الجمعة 7 فبراير.