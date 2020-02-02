شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تظهر بفستان برتقالى مثير من العاصمة المكسيكية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، فى إطلالة جديدة خلال استعدادها إحياء أحد الحفلات فى العاصمة المكسيكية مدينة مكسيكو، ونشرت "هيفاء" مجموعة من الصور لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، اليوم الأحد، وهى ترتدى فستان برتقالي قصير استعدادًا لأحياء أحد الحفلات وعلقت قائلة: " أنا أحب مدينة مكسيكو.. حفل الليلة"، ولقت الصور تفاعل متابعيها على السوشيال ميديا وابداء إعجابتهم بفستان الحفل الذى تحييه في المكسيك.



هيفاء وهبى على انستجرام

وكان صناع مسلسل "أسود فاتح" للنجمة هيفاء وهبى تعاقدوا مع عدد من النجوم والمقرر عرضه رمضان المقبل، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، وشملت قائمة نجوم المسلسل بجانب بطلته هيفاء وهبى، شريف سلامة، أحمد فهمى، روجينا، صبرى فواز، معتصم النهار، فراس سعيد، رانيا منصور، نانسى صلاح، ناصر سيف، حنان سليمان، سلوى عثمان، نبيل نور الدين، أحمد الشامى، محمد الصاوى، عمر السعيد، حسام الجندى، ميرا العدل ، رامى الطمبارى، حسن عيد، مصطفى يوسف، لاشينة لاشين.





وسافر أبطال مسلسل "اسود فاتح" للنجمة هيفاء وهبى إلى العاصمة اللبنانية بيروت لتصوير العمل وانتهى المخرج كريم العدل من معاينة أماكن التصوير.

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وفى سياق متصل تنتظر هيفاء طرح فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" بعدما طرحت الشركة المنتجة البرومو الأول للفيلم ، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وباسم سمرة وإخراج محمد حماقى وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى.



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كما ستحي النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، حفلا غنائيا يوم 14 فبراير المقبل، بمناسبة عيد الحب داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر، ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الأماكن، وتقدم هيفاء وهبى العديد من أغنياتها الشهيرة التى قدمتها خلال مشوارها الغنائى منها، "رجب"، "بوس الواوا"، "أنا هيفا"، "أقول أهواك"، "يلا مع بعض".