شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تقترب من المليون الثانى على يوتيوب فى 4 أيام والسبب "فى الأحلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت أغنية النجمة لطيفة "في الأحلام"، والتي طرحتها مؤخراً حاجز المليون مشاهدة واقتربت من المليون الثاني لها، وذلك خلال أربعة أيام فقط من طرحها عبر موقع يوتيوب.

لطيفة

اغنية "في الأحلام" تعد واحدة من أغاني أحدث ألبومات النجمة لطيفة والذي يحمل اسم "اقوي واحدة"، والذى تطرح أغانيه علي طريقة السينجل واحدة تلو الأخرى تباعاً، كما تجهز لطيفة لطرح أكثر من أغنية من أغاني الألبوم خلال الأيام المقبلة، وبالتزامن مع عيد الحب المقبل.

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جدير بالذكر أن ألبوم المطربة لطيفة يتكون من 14 أغنية تعاونت فيهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التى تعاونت معهم لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع كلا من المؤلف أيمن بهجت قمر، الملحن وليد سعد، الملحن مدين، مونتى، إسلام صبرى، حسام سعيد ومحمدى، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.



لطيفة

على جانب آخر طرحت المطربة التونسية لطيفة في وقت سابق من شهر يناير الماضي كليب أغنية باسم "اخبروني" وهي من كلمات نزار قباني، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع الموسيقي يحيى الموجي.

جدير بالذكر أن المطربة لطيفة، سبق وأكدت خلال تصريحات صحفية، إنها قررت في هذا الألبوم التعاون مع أجيال مختلفة، وذلك بهدف أن يضم الألبوم أغاني بأفكار متنوعة تتناسب مع كافة الأجيال، وأشارت في الوقت ذاته انها تعاقدت مع شركة عالمية لتوزيع الألبوم في العالم.

ويأتي ألبوم لطيفة الجديد بعد آخر أعمالها التي طرحتها العام الماضي وهي أغنية "أمى"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب وقامت بطرحها عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من كلمات أحمد سامى ورامي جمال الدين، ألحان وتوزيع إسلام صبرى، والكليب من إخراج أحمد جمال.