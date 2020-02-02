كتب امير فتحي في الأحد 2 فبراير 2020 11:52 صباحاً - نشرت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور من حفلها الأخير التي أحيته ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية . والذي شهد انضمام فرقة ” MAYYAS ” اللبنانية التي توجت بلقب ” Arabs Got Talent ” في موسمه الأخير والتي تتميز بعروضها الراقصة والتي يؤدوها بشكل إحترافي . وقدم الفريق اللبناني إلى جانب فرقة أحلام عرضا فنيا رائعا وصفه الكثيرون بالحفل العالمي . Advertisements وكتبت الفنانة أحلام في تعليقها على الصور قائلة : ” ليلة تاريخية سطرت نجاح كبير في ختام موسم الرياض .. شكرا لكل ضيوفي اللي حضروا وكبروني مشكورين يا أهلي أهل السعودية الطيبين الغاليين على المعزة وحسن الاستقبال الله لايبين غلاكم ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. أحدث ظهور لفرقة ” MAYYAS ” .. ما علاقة أحلام ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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