شاهد.. هيفاء وهبي بإطلالة ساحرة من المكسيك!

كتب امير فتحي في الأحد 2 فبراير 2020 11:52 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى صورا جديدة لاحدث اطلالاتها عبر حسابها على انستغرام ونالت بها إعجاب الكثير من جمهورها. والتقطت هيفاء وهبي الصور قبيل إحيائها حفلا غنائىا فى المكسيك للجاليات العربية. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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