هجوم على ميغان ماركل من شقيقتها : ” تبا لسمعتها “

كتب امير فتحي في الأحد 2 فبراير 2020 11:52 صباحاً - نشرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية تفاصيل اللقاء الذي أجرته ” سامانثا ماركل ” شقيقة ” ميغان ماركل ” على شبكة ” NewstalkZB ” في نيوزيلندا والتي هاجمت فيه شقيقتها بشكل عنيف .

حيث تحدثت سامانثا ماركل حول علاقة ميغان بوالدها بالإضافة إلى القرار الذي اتخذته شقيقتها وزوجها الأمير هاري مؤخرا بالتخلي عن مهامهما الملكية والإنفصال عن العائلة المالكة البريطانية والذي تسبب في إحراج أسرتها وخاصة والدها .

فعلقت على ذلك قائلة : ” إنها لا تشعر بالندم بشأن ما سببته أفعالها من حزن وأسى لأسرتها .. فبكل أمانة لا أعتقد إنها أبدت أي اهتمام لعائلتنا ولأفراد العائلة الملكية ” .

كما تحدثت سامانثا حول والدها وعلاقته بميغان وما فعله من أجلها والتي دعتها إلى الاعتذار من والدها بسبب ما تفعله وعدم تواصلها معه فقالت : ” لقد منح والدي لميغان حياة رائعة ولا يجب عليه التذلل للتحدث معها .. تبا لسمعتها فهي بحاجة لأن تتصرف بنضج وتفعل ما هو صحيح ” .

وتابعت : ” بدون والدي كانت ستصبح نادلة .. فهي مدينة بالاعتذار للكثيرين ” .