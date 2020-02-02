“تليفونك ليه واخده معك في الحمام”.. تعرض لطيفة للسخرية والانتقاد!

كتب امير فتحي في الأحد 2 فبراير 2020 11:52 صباحاً - أثارت أغنية أغنية “في الأحلام” من ألبوم “أقوى واحدة” للفنانة التونسية لطيفة، موجة كبيرة من الانتقاد والاستنكار بسبب الكلمات وبعض مشاهد الكليب.

وتضمنت كلمات الاغنية عبارة “تلفونك ليه واخده معاك في الحمام؟”، كما تضمن الكليب مشهد ظهر فيه أحد الأشخاص داخل “دورة مياه” ممسكًا هاتفه المحمول في مشهد أثار سخرية البعض وغضب البعض الآخر.

الكليب تم تداوله بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث هاجم المتابعون الأغنية وقالوا إنها وسيلة جديدة للوصول للشهرة والبقاء من خلال المستوى الهابط للفن.

وانتقد متابعون أيضًا الفيديو كليب والكلمات المصاحبة وحتى طريقة تصويره، معتبرين أن لطيفة التونسية قد أهانت مسيرتها الفنية الناجحة والطويلة، مشيرين إلى أنها تحاول إثارة البلبة من خلال هذا الكليب.

وطالب بعض الأشخاص بحذف الكليب حيث اعتبروه يتضمن مشاهد “خادشة للحياء” تتنافى مع الأخلاق والقيم المجتمعية وهي مرفوضة من قبل الجميع.