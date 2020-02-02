عازفة البيانو ليز دو لا سال تبهر جمهور “موسيقى أبوظبي”

متابعة بتجــــــــــرد: استضاف موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية عازفة البيانو الفرنسية الشابة ليز دو لا سال، حيث أحيت حفلاً موسيقياً ساحراً بعنوان “رقصات” في المجمّع الثقافي.

وتنظم دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي النسخة التاسعة من موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية، وتقدمها du Live، ويعد أبرز برنامج للموسيقى الكلاسيكية في الشرق الأوسط.

وعكس العرض الموسيقي المبتكر “رقصات” نهجاً جديداً للموسيقى الكلاسيكية، ويستكشف إيقاعات الرقص من مختلف المناطق والثقافات والفترات الزمنية، حيث تضمن توليفة موسيقية ساحرة تخللتها مقطوعات فالس “نبيلة وعاطفية” من مؤلفات موريس رافيل ومقطوعات لاتينية أصيلة من تأليف جيناستيرا وبيازولا.

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وأبهرت العازفة، البالغة من العمر 29 عاماً، جمهورها بمزيج خلاب من الموسيقى الكلاسيكية والمقطوعات الموسيقية السريعة على إيقاعات الرقص النقري، لتثبت نفسها بجدارة كواحدة من أبرز عازفي البيانو الشباب في العالم.

وتتواصل فعاليات موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية، لتستضيف الثلاثاء المقبل، حفل أوركسترا هامبورغ السيمفونية الشهيرة، التي ستؤدي أهم مقطوعات تشايكوفسكي وبرامز في المجمّع الثقافي، قبل أن تنتقل الأربعاء إلى قصر الإمارات للاحتفال بالذكرى الـ250 لميلاد بيتهوفن.