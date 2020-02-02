“الجوكر” يتصدر سباق جوائز “بافتا” بـ 11 ترشيحاً

متابعة بتجــــــــرد: يخوض فيلم “الجوكر” اليوم حفلة توزيع جوائز بافتا السينمائية البريطانية في موقع الأوفر حظاً، في ظل انتقادات بسبب النقص في تنوع الترشيحات.

ونال فيلم المخرج تود فيليبس 11 ترشيحاً لجوائز بافتا، كما الحال مع أوسكار التي توزع مكافآته في التاسع من فبراير الجاري، وهو مرشح في 3 فئات من أصل 4 رئيسة.

وينافسه مع 10 ترشيحات، فيلم «ذي آيريشمان» التشويقي السياسي المافوي من إخراج مارتن سكورسيزي وإنتاج “نتفليكس”، فضلاً عن “وانس ابون اي تايم.. إن هوليوود” آخر أفلام كوينتن تارانتينو الذي يتغنى بهوليوود الستينات.

وفي فئتي أفضل فيلم وأفضل مخرج تلقى هذه الأفلام الثلاثة، منافسة من الفيلم التاريخي الدرامي “1917” و”باراسايت” الفائز بجائزة السعفة الذهبية لمهرجان كان، وهو فيلم يتأرجح بين الدراما الاجتماعية والكوميديا السوداء.

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وتوزع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافاتا) في حفلة تقام بقاعة رويال ألبرت هال في لندن بحضور الأمير وليام وزوجته كايت.

وتحاول حفلة هذه السنة الاقتراب من “الحياد الكربوني” مع التخلي عن البلاستيك الأحادي الاستخدام والأكياس التي تحوي هدايا صغيرة غير مراعية للبيئة، واستخدام سجادة حمراء مصنوعة من مواد أعيد تدويرها، وقد طلب من المدعوين كذلك اختيار ملابس سبق أن ارتدوها أو اختيار أزياء من مصممين مراعين للبيئة.

وينافس يواكين فينيكس بطل «الجوكر»، والذي نال جائزة غولدن غلوب في يناير الماضي على “بافتا” أفضل ممثل مع ليوناردو دي كابريو (وانس ابون ايه تايم..إن هوليوود) وآدم درايفر (ماريدج ستوري) وتارون إيغرتون (روكيتمان) وجوناثان برايس (ذي تو بوبس).

وعلى صعيد الممثلات، تتنافس رينيه زيلويغر (جودي) الحائزة جائزة غولدن غلوب، وسكارليت جوهانسون (ماريدج ستوري) وشيرسه رونان (ليتل ويمن) وشارليز ثيرون (بومبشيل) وجيسي باكلي (وايلد روز).