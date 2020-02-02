ديانا حداد تحتفل مع جمهورها.. وهذا ما حققته!

متابعة بتجـــــــــرد: بعد سنتين على طرحها، تواصل النجمة ديانا حداد حصد نجاح أغنية “إلى هنا” التي صدرت في شهر أكتوبر من العام 2017.

الأغنية تخطت حاجز الـ100 مليون مشاهدة عبر قناة ديانا حداد الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

الأغنية من كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر وتوزيع محب الراوي وتم تسجيلها في استوديوهات طوني حداد في لبنان وعلمان عبود في دبي أمّا الكليب فتولت إخراجه نهله الفهد بفكرة عفوية ومميّزة.

وفي هذه المناسبة شكرت، ديانا حداد جمهورها على دعمهم المتواصل، ومشاركتها دائماً النجاحات والتميز، مؤكدة استمرارها في مشوارها، حيث ستطرح عدداً من الأعمال الغنائية التي باتت جاهزة خلال الفترة المقبلة.

وتستعد “حداد” لطرح أغنية منفردة جديدة باللهجة البدوية، وأغنية أخرى من اللون اللبناني، حيث إنتهت من تسجيلهما، وقامت بتصوير كليب خاص بالأغنية البدوية سيبصر النور قريباً.

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لمشاهدة فيديو كليب ديانا حداد “إلى هنا”: