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متابعة بتجـــــــــرد: تعيش النجمة اللبنانية نانسي عجرم حالة نجاح استثنائية بعد طرح أغنيتها الجديدة “قلبي قلبي”، والتي اختارت أن تهديها لجمهورها قبل أيام من عيد الحب.
الأغنية حققت في ساعات قليلة ما لم تستطع أي أغنية عربية أخرى تحقيقه، فاقتحمت قائمة “أحلى الأغاني” عبر مختلف الإذاعات اللبناني والعربية، وتصدّرت المرتبة الأولى في سباق الأغاني الأسبوعي عبر أثير إذاعة “فايم اف ام”.
إلكترونياً لا تختلف الصورة، فتحتل الأغنية منذ طرحها المرتبة في “الترند” عبر موقع “يوتيوب”، محققةً ما يقارب المليوني مشاهدة في 48 ساعة.
أغنية “قلبي يا قلبي” كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع باسم رزق، استديو جو بارودجيان وميكس وماستر ايلي بربر، أمّا الفيديو كليب فيحمل توقيع المخرج رجا نعمة.
وتستمر نانسي عجرم بتلقي آلاف التعليقات والرسائل الإلكترونية التي يعرب من خلالها محبّوها عن إعجابهم بالأغنية والكليب، فيتفق الأغلبية على أنها نجحت في تقديم أغنية بستايل جديد وصورة مغايرة ومختلفة عن باقي كليباتها.
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تُحقق نجاحاً استثنائياً.. “قلبي يا قلبي” تتصدّر إذاعيًا وإلكترونيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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