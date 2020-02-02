عبير شمس الدين: حياتي الشخصية ملكي.. وأرفض الحديث عن زواجي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تواصل الفنانة السورية عبير شمس الدين تصوير شخصيتها في مسلسل "يوماً ما" إخراج عمار تميم بشخصية تعيش ظروفًا مختلفة، وحالة من عدم الاكتراث حول مايحدث معها.

وكشفت شمس الدين في حديث مع موقع فوشيا أن العمل دراما اجتماعية، مكتوب بطريقة مختلفة ويحلم النص خصوصيته وجماليته من خلال طريقة تناول الأحداث وطرحها. يتحدث عن عائلة يصيب الفراق أفرادها لسبب معين. مبينة أنها تؤدي شخصية "رهام" وهي امرأة متسلطة وقوية الشخصية، تسعى إلى مصادرة آراء وأفكار الآخرين ومشاعرهم، ولا تكترث إلا بما تريده هي ومصلحتها غير آبهة بما يحدث حولها حتى أنها عندما تفقد ابنتها لا تتأثر بفقدانها، لكنها مع نهاية العمل تلاقي مصيرًا سيئًا، وتعاني من نتيجة ما اقترفت وفعلت خلال حياتها.

كما كشفت عبير شمس الدين أيضًا أنها تستعد للبدء بتصوير دورها في مسلسل "بقعة ضوء" العمل الشهير بلوحاته الناقدة بطريقة كوميدية، حيث تتناول كل لوحة موضوعًا معينًا اجتماعيًا وإنسانيًا وحياتيًا مختلفًا، ويحاكي يوميات المواطن وأوجاعه وحالاته التي يعيشها.

وأكدت الفنانة السورية أثناء لقائها على هامش حفل افتتاح شركة mkp للإنتاج والتوزيع الفني، أنها تقف إلى جانب كل من يسعى إلى تقديم خطوة جيدة في الحركة الفنية السورية. مبينة ضرورة تشجيع أية حركة فنية، ودعم الفعاليات الاجتماعية بهدف تشجيع الراغبين في دخول ميدان الإنتاج، والعمل في أي قطاع خاصة وأن الفنان يشكل بحضوره حالة إيجابية في مجال التحفيز.

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وحول إطلالتها بالحفل قالت إنها في كل مناسبة ومكان تتواجد به تعتمد على اختصاصيين في تصميم الإطلالات، لكنها تفضل اللون الأسود للأزياء لأنه يتناسب مع البشرة البيضاء.

وحول علاقتها بأولادها قالت شمس الدين إنها أمّ، وتسعى إلى الاهتمام بتفاصيل أبنائها، وأنها تقدم لهم كل ما يحتاجونه من رعاية واهتمام وحنان، مؤكدة أن وجود الأبناء يشكل حافزًا لديها لتقديم جهدها وعملها، ولصنع خطوات وتحقيق إنجازات في الحياة مع شعورها بوجودهم أن هناك دافعًا وهدفًا للاجتهاد والتعب ومواصلة النجاح.

ورفضت الإجابة عما إذا كانت الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول زواجها من أحد رجال الأعامل صحيحة أم لا، معتبرة أن حياتها الشخصية ملك لها ولايحق لأحد التدخل بها.