ذا فويس كيدز: طفل عراقي يُبكي نانسي عجرم ولجنة التحكيم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حظيت الحلقة ما قبل الأخيرة من مرحلة الصوت وبس في برنامج ذا فويس كيدز والتي عُرضت يوم أمس بنسبة مشاهدة عالية جدًا، وهذا ما يتضح من خلال التعليقات والتفاعل الكبير من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، لتكون بذلك ثاني حلقة خلال هذا الموسم تحظى بهذا التفاعل بعد الضجة الكبيرة التي حققتها الحلقة الأولى وكانت نجمتها حينها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

ومر على مسرح ذا فويس كيدز يوم أمس عدد كبير من المواهب المميزة والتي تمتلك أصواتًا أكبر من عمرها أثارت إعجاب لجنة التحكيم والجمهور على حد سواء.

ولم تخلُ الحلقة كالعادة من بعض المواقف الطريفة والمناوشات بين لجنة التحكيم على المواهب الكبيرة التي صعدت للمسرح، وكان للفنان المصري محمد حماقي النصيب الأكبر بإقناع هذه المواهب.

وشهدت حلقة الأمس موقفًا إنسانيًا، إذ قررت إدارة البرنامج لم شمل الطفل العراقي عبدالكريم حاتم السعدي بشقيقه المسافر خارج العراق، والذي لم يره منذ سنوات.

قبل صعوده على المسرح، تحدث عبدالكريم عن مدى تعلقه بشقيقه وحبه الكبير له، وقال أنه يهدي الأغنية التي سيغنيها له مُعبرًا عن اشتياقه، وبعد أدائه لفقرته لم تلتفت لجنة التحكيم له. لكنْ وقبل خروجه قررت إدارة البرنامج إعادة دخول الطفل عبدالكريم بحجة وجود عطل تقني، ثم شرحت الأمر إلى لجنة التحكيم، لتغادر عجرم مقعدها ويجلس فيه شقيقه، وما أن دخل عبدالكريم للمسرح، حتى التف له شقيقة وهرع إليه للمسرح وقام باحتضانه ليبكيا سويًا.

Advertisements

هذا المشهد الإنساني أثر على لجنة تحكيم بالكامل، حيث لم تتمالك الفنانة نانسي عجرم دموعها وانهارت بالبكاء بشكل كبير، فيما عبر كل من حماقي وعاصي الحلاني عن سعادتهما بعد لم شمل الطفل عبدالكريم مع شقيقه.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا المشهد والذي وصفوه بـ الإنساني والعاطفي، مُعبرين عن تأثرهم الكبير بهذا اللقاء.

وبذلك وبعد انتهاء حلقة الأمس يتبقى حلقة واحدة من مرحلة الصوت وبس في البرنامج، على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة المواجهة، استعدادًا للمراحل النهائية من البرنامج.

يُشار إلى أن هذا الموسم شهد تغييرًا في لجنة تحكيم البرنامج، حيث حلّ الفنان عاصي الحلاني بديلًا للفنان كاظم الساهر، وحل الفنان محمد حماقي بديلا للفنان تامر حسني.