زوجة ميسي تدخل مجال الرياضة بهذه اللعبة العنيفة والذكورية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اقترن اسم أنتونيلا روكوزو، زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني، مع الجمهور بالظهور معه في المناسبات العامة أو الخاصة، وحتى في حال اهتمت بالرياضة فإنَّ ظهورها يقتصر على تشجيع زوجها في لعبة كرة القدم، إضافة إلى حرصها الدائم على الظهور في "الجيم" للحفاظ على رشاقة جسدها.

ولكن هذه المرة فاجأت أنتونيلا روكوزو، الجميع بدخول الساحة الرياضية بلعبة يعرف الجميع عنها أنها لعبةٌ عنيفة، وهي "الملاكمة" إذْ نشرت زوجة النجم الأرجنتيني صورةً جديدة لها عبر حسابها على تطبيق إنستغرام، ظهرت فيها بوجهٍ جديد وكانت تُهيئ يديها لارتداء قفازات ملاكمة وبجانبها كيس تدريبات الملاكمة وأنها على وشك البدء بممارسة تلك الرياضة خلال الفترة المقبلة.

ولوحظ ازدياد نشاط أنتونيلا روكوزو، زوجة ليونيل ميسي، على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، إذْ أصبحت تتعامل معها بطريقة احترافية زاد من متابعيها والمعجبين بها، وتطورت صفحتها بشكل لافت وبدأت تنشر صورَا كثيرة بخصوص علامتها التجارية وعائلتها وزوجها.

ومؤخرًا قضى عددٌ من نجوم كرة القدم ليلة رأس السنة الجديدة 2020 في دبي، وكان من أبرزهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ونجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي كريم بنزيما، الذي نشر صورة له على سواحل شواطئ دبي، وأيضا الكرواتي لوكا مودريتش، والذي اختار أحد منتجعات دبي لقضاء إجازة رأس السنة، إلا أن قرار ميسي صدم الجميع.

وقرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني مفاجأة الجميع على غير عادته، غذ اختار قضاء ليلة رأس سنة 2020 في منزله مع زوجته أنتونيلا روكوزو وأولادهما، لافتاً إلى أنه يريد أن يحتفل في أكثر الأماكن راحة في العالم.

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ودائمًا ما يشارك "ميسي" زوجته وأفراد أسرته حياتهم الخاصة فلم ينسَ ساحر الكرة أفراد أسرته عند شرائه طائرته الخاصة التي يستخدمها في تنقلاته سواء برفقتهم أو بمفرده، ولعل أكثر ما لفت الانتباه لتلك الطائرة هو حرصه على تدوين أسماء أفراد عائلته على الدرج الخاص بها.

وصُنعت تلك الطائرة بواسطة إحدى الشركات في الأرجنتين وصممت بمواصفات خاصة لنجم نادي برشلونة الإسباني وعائلته، حيث تم تزويدها بمجموعة من المزايا المدهشة، التي من بينها مطبخ شديد الخصوصية والإمكانيات ليلائم متطلباتهم.

كما تم تزويدها بحمامين ومقاعد تكفي لاستيعاب 16 فرداً من الضيوف، والمميز هنا أن بالإمكان طي هذه المقاعد وتحويلها إلى 8 أسِرَّة، كما حرص على تدوين أسماء عائلته على درج الطائرة وهم: زوجته أنتونيلا وأطفاله تياغو، سيرو وماتيو.

وتزوج ميسي رسميا بأنتونيلا روكوزو في 2017 وكان على علاقة معها منذ الصغر وأنجب منها 3 أبناء وهم: تياغو، وماتيو، وسيرو، ووقتها أطلقت المجلات المعنية بأخبار المشاهير لقب "سيدة كرة القدم الأولى" على الأرجنتينية أنتونيلا روكوتزو باعتبارها تزوجت أحد أفضل اللاعبين في التاريخ.