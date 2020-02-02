هل دمرت لطيفة التونسية مسيرتها الفنية بـ"تليفون في الحمّام"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدثت الأغنية التي تم بثها على منصة "يوتيوب" للفنانة التونسية لطيفة، موجة كبيرة من الانتقاد والاستنكار بسبب الكلمات والكليب الذي صاحب أغنية "في الأحلام" من ألبوم "أقوى واحدة" وهو من كلمات وألحان إسلام صبري.

وتضمنت الكلمات "ليه واخد تلفونك في الحمام؟"، حيث تضمن المشهد وجود أحد الأشخاص داخل "دورات المياه" ممسكًا هاتفه المحمول في مشهد أثار شخرية البعض وغضب البعض الآخر.

الكليب تم تداوله بشكل فيروسي على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث هاجم المتابعون الأغنية وقالوا إنها وسيلة جديدة للوصول للشهرة والبقاء من خلال المستوى الهابط للفن.

وانتقد متابعون أيضًا الفيديو كليب والكلمات المصاحبة وحتى طريقة تصويره، معتبرين أن لطيفة التونسية قد أهانت مسيرتها الفنية الناجحة والطويلة، مشيرين إلى أنها تحاول إثارة البلبة من خلال هذا الكليب.

وطالب بعض الأشخاص بحذف الكليب حيث اعتبروه يتضمن مشاهد "خادشة للحياء" تتنافى مع الأخلاق والقيم المجتمعية وهي مرفوضة من قبل الجميع.

وقال أحدهم: "الإقدام على تصوير ونشر تلك الافعال وبثها وتداولها بين الناس على منصات التواصل الاجتماعي، يعتبر أيضا خروجا عن القيم ويحتاج إلى قوانين رادعة وعقوبات".

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وتوالت ردود أفعال رواد السوشال ميديا، إذ قال تركي الشهري: "المجتمع يتحول إلى الانحطاط، من كوكب الشرق والعندليب وموسيقار الأجيال وطلال مداح إلى الإسفاف وخدش الحياء".

وقالت نوال: "إش القرف والانحطاط هذا، ما هو طول ما فيه أشكال زى دى وناس بتسمع القرف هذا وعاجبها، هنفضل طول عمرنا فى تخلفوجهل".

وتتعاون لطيفة في ألبومها الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين على رأسهم: محمد رفاعي، ووليد سعد، وإسلام صبري.

ومن أبرز أغانى ألبومها الجديد "أنت ياه"، و"أقوى واحدة"، و"سلمولى ع اللى غايب"، و"بهرب من وجعى"، و"مابكرهوش"، "في الأحلام".

يذكر أن آخر أعمال لطيفة أغنية "أمي"، وأطلقتها بمناسبة عيد الأم الماضى.