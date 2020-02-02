محمد ممدوح يكشف نجاته وأحمد عز وأحمد فهمي من فيروس كورونا

فجّر الفنان محمد ممدوح، مفاجأة من العيار الثقيل، اذ أعلن خلال حلقة من برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، أنه سافر مع فريق فيلم "العارف" والذي يقوم ببطولته أحمد عز وأحمد فهمي، إلى دولة ماليزيا لتصوير بعض المشاهد هناك، وأنهم انتهوا من التصوير وعادوا إلى مصر قبل يوم واحد من انتشار فيروس كورونا في آسيا، وغلق كل المطارات هناك، وهو ما يعني نجاته هو وفريق العمل من الإصابة بالفيروس.



وقال إنه قدّم العديد من الأعمال الفنية بمختلف أنواعها، ولكنه يفضل الأعمال الكوميدية مهما كانت صعبة، مضيفاً: "مش سهل إنك تضحك حد".

وتابع أن الأدوار الفنية التي يجسدها الممثل لابد أن تؤثر عليه وتترك فيه أثراً، سواء كانت طيبة أو شريرة أو كوميديا أو أي نوع من أنواع الشخصيات.

وتحدث ممدوح عن علاقته بنجلته كاميليا، وكيف يصبح معها طفلاً، ويلعب معها ويتعاون مع والدتها؛ مؤكداً أن عمرها لم يتجاوز العامين، ولكنها تحب الأفلام وخاصة "بنك الحظ".

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

محمد ممدوح يعتذر عن "قِصَر نَفَسِه" ويتدارك "صداع" أم كلثوم

ممدوح يعتذر لجمهوره على مَخارج ألفاظه