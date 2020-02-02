مايان السيد بطلة فيلم "بنات ثانوي" تؤكد أنها كانت من معجبي جميلة عوض

قالت الفنانة الشابة مايان السيد إنها كانت من "فانز" ومعجبي جميلة عوض ومي الغيطي اللتان شاركتاها بطولة فيلم "بنات ثانوي" المعروض حاليا بنجاح كبير. وأضافت مايان السيد انها أعجبت بشخصية "فريدة" منذ البداية، وأنها لم تختر دور أي شخصية أخرى، كما كشفت أهم كواليس الفيلم وما دار مع بطلاته خلف الكاميرا. كان نجوم وصناع فيلم "بنات ثانوى" حلوا ضيوفا على موقع "صدى البلد"، وذلك بعد أيام من طرحه فى دور العرض، وتحقيقه إشادة نقدية وجماهيرية لافتة.

وتحدثت بطلات الفيلم جميلة عوض، ومى الغيطى، ومايان السيد، عن الصعوبات التى واجهتهن فى تقديم شخصيات قريبة من طبقات اجتماعية شعبية مختلفة. "بنات ثانوي" بطولة جميلة عوض، ومى الغيطى، وهنادي مهنا، وهدى المفتي، ومايان السيد، ومحمد الشرنوبى، ومحمد مهران، وتامر هاشم، وتأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمود كامل، وإنتاج أحمد السبكي.

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