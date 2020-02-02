شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى الهوارى يحتفل بعيد ميلاد ابنته بصورة.. ويعلق: "حبيت شبهى علشان شبهك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المخرج مجدى الهوارى، على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته مريم وتهنئتها بهذه المناسبة التى يحرص على الاحتفال بها بشكل سنوى، ونشر مجدى الهوارى صورة تجمعه بابنته مريم على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، اليوم الأحد، وعلق عليها قائلا: "حبيبتي بنوتي اللي حبيت شبهي علشان شبهك اللي عيد ميلادها في شهري.. ️وبرجها هو برجي كل سنه وانت طيبة يا قلبي يا أحلي دلو في الدنيا ???????? عقبال الف سنه happy birthday مريم مجدى الهوارى".



مجدى الهوارى يحتفل بعيد ميلاد بنته

وخلال يناير الماضى، أعلن المخرج مجدى الهوارى، عودة عرض مسرحية "3 أيام فى الساحل" للكوميديان الكبير محمد هنيدى ابتداء من الجمعة القادمة 17 يناير، ونشر "الهوارى" صورة تجمعه بنجوم المسرحية، وعلق قائلا: "العصابة رجعت ..3 أيام في الساحل???????? مستنيانكم يوم الجمعه والسبت ١٧/١٨يناير"، وأكد مجدى الهوارى فى وقت سابق أنه حقق أهم تحدى فى حياته فى عام 2019، وهو نجاحه فى القيام بعودة النجومية إلى المسرح بعد سنوات من الغياب عنه.

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يذكر أن مسرحية "3 أيام في الساحل" للنجم محمد هنيدي، شاركت ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية في ثاني عروضها بالمملكة، وذلك لمدة 4 أيام، من 17 لـ 20 أكتوبر الجاري، وبناء على طلب الجمهور السعودى، تقُرر مد عروض المسرحية بعد تحقيق أعلى إيراد في أول ليلة من عرضها بالوطن العربي.



مجدى الهوارى وابنته

ويشارك في المسرحية عدد من فنانى الكوميديا منهم: بيومي فؤاد، مها أبو عوف، محمد ثروت، أحمد فتحي، سامية الطرابلسى، وهى من إخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسن.

وعرض هنيدى مسرحيته "3 أيام فى الساحل"، فى المملكة العربية السعودية بجدة الفترة الماضية، وأشادت هيئة الترفيه السعودية بعرض المسرحية ضمن "موسم جدة"، والتى نالت إعجاب الجمهور السعودى بعد عرضها على أحد المسارح هناك.