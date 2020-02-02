شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام بعد عرض لص بغداد فى الأردن: الفيلم "مكسر الدنيا" بالوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم محمد إمام، عن سعادته بعرض فيلمه الجديد "لص بغداد" فى الأردن، مؤكدا أن الفيلم "كسر الدنيا" فى دول الوطن العربى بعد عرضه بثلاثة أيام فقط، مقدما الشكر للجماهير الأردنية على حضورها الفيلم، قائلا: "ليلة جميلة وجمهور أجمل"، واعدا إياهم بمفاجأة أخرى قادمة خلال الفترة المقبلة.

وقال إمام، عبر حسابه على انستجرام: "من افتتاح لص بغداد فى سينما تاج الأردن، ليلة جميلة وجمهور أجمل"، مضيفا: "الحمد لله، الفيلم بعد مصر مكسر الدنيا فى كل الوطن العربى فى خلال 3 أيام فقط من عرضه".

وتابع إمام: "كان نفسى أقدم لكم فيلم جديد ومختلف عن السينما العربية، والحمد لله انتوا حبيتوا ده وخليتوا الفيلم الأول فى شباك التذاكر، شكراً ليكم جميعاً، شجعتونى أكتر انى اعملكم حاجات متعملش زيها قبل كده، استنوا اللى جاى علشان هيبقى مفاجأة جامدة إن شاء الله".





وكان النجم محمد إمام، وجه رسالة شكر وتقدير للشعب الأردنى، بعد حسن الاستقبال والضيافة الذى حصل عليه داخل البلاد، أثناء حضوره للعرض الخاص لفيلمه "لص بغداد"، ونشر صورة له عبر حسابه الشخصى بانستجرام، من إحدى جولاته فى الأردن.

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وكتب إمام قائلاً: "إيه حلاوة الشعب الأردنى ده، من أجمل البلاد اللى زرتها، شكراً على كل الحب ده، وتحية خاصة للمنتج والموزع الكبير الأستاذ يوسف الطاهر وأولاده إبراهيم وناصر على كل اللى عملوه معانا من ساعة ما سافرنا، خلوها رحلة عمرى ما هنساها، هجيلكم تانى إن شاء الله".

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.

"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد امام بعدما قدما سوياً فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.