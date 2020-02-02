شكرا لقرائتكم خبر عن "وحش سيناء".. بيتر ميمى مع أمير كراره فى كواليس مسلسل الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أبطال وفريق عمل مسلسل "الاختيار" الذى يتناول قصة حياة الشهيد أحمد المنسى، تصوير العمل المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، حيث نشر المخرج بيتر ميمى، صورة له مع بطل المسلسل الفنان أمير كراره الذى ارتدى الزى العسكرى.

وعلق ميمى، على الصورة التى نشرها عبر حسابه على انستجرام، قائلا: "وحش سينا، الاختيار رمضان 2020"، ورد عليه كراره، قائلا: "أخويا وحبيبى".





فيما حرص عدد من الفنانين، على تهنئتهم ومباركتهم للعمل، حيث فال الفنان حمدى الميرغنى: "ولعوا الدنيا زى ما اتعودنا منكم، مبروك"، وعلقت دينا فؤاد، قائلة: "أيوه بقى يا أبطال"، وكذلك دياب العو، الذى وصفهم بالوحوش.





وفى نفس الإطار، روى الفنان أمير كرارة، كواليس تصوير مسلسل الاختيار، موضحاً أنه جلس كثيراً مع أسرة الشهيد أحمد منسى، الضابط بقوات الصاعقة، وكذلك زوجته لمعرفة تفاصيل حياة البطل الأسطورى، الذى حارب الإرهاب فى سيناء، وكذلك أصدقاء مقربون من البطل الشهيد.

وتابع كرارة، أن زوجة الشهيد روت لها تعامل الشهيد مع الأصدقاء والأهل، وكذلك تعامله مع أبناءه، وماذا يحب ويكره، وكل شيء عن حياة البطل الشهيد، موضحاً أن تفاجأ أن الكثير من الأشياء التى يفعلها يحبها الشهيد الراحل.

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وأكمل كراره، أن أصدقاء الشهيد الراحل أحمد منسى، حكوا تفاصيل حياة البطل الراحل منذ تخرجه من الكلية الحربية، وحتى لحظة استشهاده على يد الإرهاب الغادر، قائلا:" نوع الأكشن في مسلسل الاختيار مختلف تماماً عن أمير الأنصارى، وده التعاون السادس مع بيتر ميمى المخرج الكبير".

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى".

وانتهى أمير كرارة من تصوير 3 أسابيع من العمل صور خلالهما العديد من المشاهد فى مناطق الإسماعيلية وديكور المنزل بيت المنسى، كما يصور حالياً عدة مشاهد فى انشاص والتل الكبير، وعدد من مواقع التصوير، بجانب التصوير فى الصحراء، على أن ينتقل بعدها لديكورات أخرى خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من ضيوف الشرف وخلال تصوير المسلسل، الذى يعد من أقوى مسلسلات موسم الدراما المقبل، لاسيما أن العمل يكتظ بالنجوم ويتناول قصة حقيقية عن أسطورة الصاعقة وحياته المهنية والعائلية.