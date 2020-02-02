شكرا لقرائتكم خبر عن عودة زوجات النجوم إلى الغناء مرة أخرى.. بسمة بوسيل وناريمان آخرهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الأخيرة عودة عدد من زوجات المطربين إلى الغناء مرة أخرى، بعد توقف لفترة كبيرة، وتعددت الأسباب التى دفعت كل واحدة لاتخاذ هذا القرار، لكن قرار العودة مرة أخرى من خلال تقديم أغانى سينجل أو ديتوهات أو حفلات، وفى التقرير التالى يرصد الخليج 365 زوجات المطربين العائدات إلى الغناء.

بسمة بوسيل

كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسنى، عن تفاصيل عمل فنى يجمعها بزوجها خلال الفترة المقبلة، على أن يتم إصداره قريبا، مشيرة إلى أن من ضمن الأهداف تقديم أغنية لأبنائهما.



بسمة بوسيل وتامر حسني

ناريمان

كشفت الفنانة ناريمان زوجة الفنان رامى جمال عن عودتها للغناء بعد أن قرّرت الاعتزال عقب زواجها، من خلال دويتو مع زوجة رامى بعنوان "مش ملاحظ حاجة"، وهى من كلمات أحمد المالكي، وألحان رامى جمال، وتوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم، ومن أشهر أغاني الفترة الماضية هي أغنية "الحال ده مش نافع"، وهى من كلمات أمير طعيمة، وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية مابقاش فيه حاجة.

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رامى جمال وناريمان

أميرة فراج

تستعد الإعلامية والفنانة أميرة فراج، زوجة المطرب أحمد فهمى، لطرح أغنية على طريقة السينجل تحمل اسم "أصعب تجربة" من كلمات جمال الخولى وتوزيع محمد عشى وألحان محمد خلف، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، وقالت أميرة فى تصريحات خاصة إنها عادت إلى الغناء من حوالى خمس سنوات، وتعاونت مع فريق "أيامنا الحلوة" وكورال الأطفال مع الموسيقار سليم سحاب وفرقة بنات النيل ثم توقفت، مشيرة إلى أنها تحيى حفلا غنائيا بمفردها اليوم الأحد.



اميرة فراج وأحمد فهمى

جورى

يتعاون الفنان حميد الشاعري، مع المطربة جورى، وهى زوجة الموزع طارق عبد الجابر، وذلك فى أغنية جديدة تحمل الطابع الرومانسى، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد حبيب، ومن ألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع الكابو حميد الشاعرى، وهى ضمن أغانى ألبومه الجديد.



جوري وطارق عبد الجابر

وقدمت جورى منذ سنوات عديدة أغنية مع حميد الشاعرى تحمل عنوان "بحبك كل يوم"، لكنها تركت الغناء عقب زواجها ثم عادت إليه عند عرض الكابو عليها بعمل دويتو غنائى معها.