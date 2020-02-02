"نجوميتي زادات باجتهادي والفتوة حقق أمنيتي وهذه نصيحتي للفتيات".. أبرز تصريحات مي عمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تحدثت الفنانة مي عمر عن دورها في مسلسل الفتوة، ونجاح مسلسل ولاد الغلابة، وعلاقتها بزوجها، وزيادة نجوميتها مؤخرا، خلال حوار مع مجلة سيدتي.

"الخليج 365" يستعرض أبرز تصريحات مي عمر..

-"الفتوة" يتعرض لفترة زمنية قديمة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وعلى المستوى الشخصي، كنت أرغب أن أعيش في عصر غير العصر الحالي، والمسلسل حقق لي هذه الرغبة، كما أنني أتعاون مع فنان متميز هو ياسر جلال، وهاني سرحان كتب السيناريو بحرفية.

-أجسد دور فتاة شعبية من حي الجمالية. والمسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال الشعبية.

-بذلت مجهودا كبيرا في مسلسل ولد الغلابة، لأنه كان مليئا بالتناقضات، وكان يتطلب مني إظهار مشاعر محددة بالشخصية ولغة الجسد.

-لا أفكر بأمر البطولة المطلقة كثيرا، الفيصل عندي الدور المتميز.

-نجوميتي تزداد لأني أجتهد وأبذل قصارى جهدي، وقد يرى البعض هذا توفيقا من عند ربنا.

-أعتقد أن لكل فنانة نجمات تسعى للوصول إلى نجوميتهن، وأنا أحب جوليا روبرتس.

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-لا أطلب أرقام خيالية في أجري، هو يزداد بشكل طبيعي وفقا لمعايير السوق.

-موسم الرياض أحدث تغيرات كبيرة في عالم الترفيه ليس بالمملكة بل في الوطن العربي بأكمله، كل شيء فيه كان منظما، أما بالنسبة للتواجد المسرحي فليس عندي مسرحيات في موسم الرياض وأعشق المسرح جدا، لكن تركيزي خلال الفترة الحالية في السينما والدراما، والمسرح خطوة مؤجلة.

-كنت أرغب بشدة في التعامل معه هو الزعيم عادل إمام وتحققت أمنيتي.

-في هذه المرحلة العمرية أرفض ظهور ابنتيّ فنيا، لكن من الممكن أن يحدث ذلك عندما تكبران، وتصبح عندهما موهبة، وإذا كانتا بالفعل ترغبان في التمثيل أم لا.

- أنا وزوجي المخرج محمد سامي نحرص على توفير وقت للبيت وتحمل مسؤولية البنتين، لأن العمل لا ينتهي، والحمد لله أنا ومحمد بيننا كيمياء كبيرة في كل شيء، ونحرص على ألا يؤثر عملنا على بيتنا قدر المستطاع.

-أحب الرياضة كثيرا وأعشق ركوب الخيل، والقراءة عندي ضرورية وخاصة الكتب التي تعتمد على القصص بمختلف أنواعها.

-لا أقوم بعمل جلسات للعناية بالبشرة لكني أستخدم كريمات العناية بالبشرة وأحبها.

-أنصح الفتيات بتناول وجبات صحية وشرب كميات كبيرة من المياه وممارسة الرياضة لأن هذا النظام الحياتي المنظم يساعد الفتاة في الحفاظ على بشرتها أطول فترة ممكنة.