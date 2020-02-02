"عُين لها حراس وسمعتها أم كلثوم وابنتها إعلامية".. من هي المطربة مجدلا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

رحلت عن عالمنا الفنانة والمطربة اللبنانية مجدلا بعد صراع مع المرض، وتقام صلاة الجنازة، اليوم الأحد، في أحد كنائس لبنان.

ويقام لها عزاءين يوم الإثنين والثلاثاء، ونستعرض أبرز المعلومات عنها في هذه السطور، حسب العديد من المواقع اللبنانية.

-اسمها الحقيقي نزيهة ايليا مكرزل، أرملة نبيل جميل خاطر.

-بدأت مشوارها الفني في أواخر الستينيات.

-قدمها للجمهور الفنان روميو لحود سنة 1970 في مهرجان بعلبك من خلال المسرحية الغنائية "الفرمان"، بعد أن سمعها بالصدفة في أحد ترانيم الكنيسة.

-تحوّلت إلى نجمة مهرجانات بعلبك في السبعينيات من القرن الماضي، فعيّن لها الرئيس اللبناني الأسبق شارل حلو حراسا.

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-شاركت في العديد من الاسكتشات الغنائية من تأليف إيلي شويري وتلحينه إلى جانب وديع الصافي وجورجيت صايغ وملحم بركات.

-المحطة التالية المؤثرة واللافتة في حياة مجدلا كانت لقاءها بالفنانة المصرية الراحلة أم كلثوم، التي صودف مجيئها إلى لبنان لإحياء حفل على أدراج بعلبك، لتلتقي بمجدلا، وتطلب منها أن تسمعها صوتها، فغنت مجدلا للفنان الراحل فريد الأطرش، حسب المواقع اللبنانية.

-تعاملت خلال الفترة الممتدة من 1970 إلى 1975 مع أكبر الملحنين كزكي ناصيف، الياس وزياد الرحباني، فيلمون وهبي وحسان عبد النبي.

-تعاملت خلال الفترة الممتدة من 1970 إلى 1975 مع أكبر الملحنين كزكي ناصيف، الياس وزياد الرحباني، فيلمون وهبي وحسان عبد النبي.

-تزوجت مجدلا من نبيل خاطر وذهبت للإستقرار في فرنسا وذلك بعد الحرب اللبنانية، وأنجبت إبنتها الأولى ومنحتها لقبها (مجدلا)، وهي الآن الإعلامية اللبنانية المعروفة مجدلا خطار، ثم أنجبت بعدها نضال وإستمرت في الغربة لأكثر من عشرين عاما تفرغت خلالها لتربية مجدلا ونضال، ولم تكن بالمهمة السهلة بالنسبة لها، خصوصاً بعد وفاة زوجها عام 1995.