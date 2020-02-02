تراند اليوم : إعلامية مصري تتوعد بالثـأر لمقتل نجلها الشاب من "أصحاب الغدر"

توعدت الإعلامية المصرية، مروة ميمي، المذيعة بفضائية "النهار" بالثأر لمقتل نجلها في الساعات الأولى من صباح السبت، نتيجة رصاصة طائشة، خلال مزاح مع أصدقائه.

ونعت "ميمي" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نجلها، قائلة: "اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها.. توفي إلى رحمة الله.. كريم ابني نور عيني في حادث أليم".

وتابعت: "هجبلك حقك يا ابني على الأذى اللي شوفته من أصحاب الغدر.. يا رب قويني على فراقك يا بني".

وكانت التحريات الأمنية كشفت تفاصيل مقتل "كريم"، نجل مروة ميمي، المذيعة بقناة "النهار"، في منطقة الزمالك.

إذ اظهرت أن الضحية كان بصحبة 4 من أصدقائه في منزل المتهم، وهو نجل رجل أعمال، بمنطقة الزمالك.

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واتفق الضحية وأصدقاؤه على لعب "لعبة الحظ"، باستخدام مسدس ظنوا أنه فارغ، وتبادلوا الأدوار فيما بينهم، وأثناء ذلك خرجت طلقة دون قصد أصابت رأس المجني عليه.

وجرى القبض على المتهم والتحفظ على زملائه، للاستماع إلى أقوالهم بشأن الواقعة.

والإعلامية مروة ميمي، اسمها الحقيقي مروة أحمد واشتهرت باسم مروة ميمي، كانت تعمل كمذيعة في قناة الحياة وقدمت برنامج "العيلة"، قدمت برنامج "ازاي الصحة" على قناة النهار.

شاركت الإعلامية إنجي علاء في تقديم برنامج "طبيب الحياة" تم تكريمها على مجهوداتها الإعلامية عام 2019 من خلال مؤسسة حلقة وصل.