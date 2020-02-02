صور: نجل الفنانة أصالة يقتل شاباً بسيارته.. ووالد الضحية يفجر مفاجأة: “تنازلت مقابل هذا المبلغ”

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة بمصر ، بانقضاء الدعوى الجنائية فى اتهام “خالد أيمن” نجل الفنانة أصالة ، فى حادث تسبب في قتل شاب مصري يدعى “هاني شاكر”، بالتصالح ، بعد موافقة أهل المجني عليه على التصالح مع المتهم. وقال شاكر محمد عبد الهادي، والد المجني عليه هاني، بحسب صحيفة “الدستور” المصرية أنه تنازل بالصلح عن القضية ، وذلك مقابل مبلغ “مليون جنيه”.

وترجع بداية الواقعة، إلى ورود بلاغ للجهات المعنية بقسم شرطة القاهرة الجديدة بمصر ، عن وجود حادث كبير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين وفاة المجني عليه، وهروب المتسبب فى الحادث. وبتفريغ كاميرات المراقبة، وتكثيف التحريات تبين أن وراء الحادث المتهم “خالد أيمن” نجل الفنانة أصالة، إلا أن المتهم قام بتسليم نفسه لقوات الأمن واعترف بتسببه في الحادث بطريق الخطأ.