نانسي عجرم متهمة بالسرقة بعد قضية القتل داخل منزلها !

وجه الفنان العراقي روني داوود، تهمة السرقة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أشار فيه إلى قيام نانسي بالاستيلاء على حقوقه في أغنية «قلبي يا قلبي» الجديدة. ونشر روني داوود، مقطع فيديو يوضح من خلاله كيفية قيام نانسي عجرم بالاستيلاء على حقوقه، وسرقة الأغنية.

وعلق روني داوود قائلًا: «اغنية الفنانة نانسي عجرم الجديدة قلبي يا قلبي مسروقة من اغنية الفنان روني داوود وبنفس العنوان تم سرقة عنوان الاغنية والفكرة والمحتوى بذكاء بنفس التقطيعة والسكتات وبعض أجزاء اللحن واليكم الادلة القاطعة في هذا الفديو الذي يتم المقارنة فيه بين اغنية الفنان روني داوود والفنانة نانسي عجرم». وتعد هذه الاغنية، الأولى بعد أزمة نانسي عجرم، الاخيرة التي تعرضت لها هي وزوجها فادي الهاشم.