ديانا حداد تتخطى بأغنيتها "إلى هنا" حاجز الـ100 مليون مشاهدة

نجاح جديد تضيفه "برنسيسة الغناء العربي" الفنانة ديانا حداد إلى مشوارها الفني، من خلال أغنية "إلى هنا" وتخطيها حاجز الـ100 مليون مشاهدة للأغنية على قناتها الرسمية في موقع "اليوتيوب"، شاكرة جمهورها

على دعمهم المتواصل، ومشاركتها دائمًا النجاحات والتميز، مؤكدة استمرارها في مشوارها الفني عبر طرح الأعمال الغنائية التي باتت جاهزة لطرحها خلال الفترة المقبلة.

إلى جانب ذلك، تستعد ديانا حداد لطرح أغنية منفردة جديدة باللهجة البدوية، وأغنية أخرى من اللون اللبناني، حيث انتهت من تسجيلهما، وقام بتصوير الأغنية البدوية بطريقة الفيديو كليب، التي ستقوم بطرحها خلال الأيام المقبلة، حيث تحمل الأغنية كلمات مميزة تخص العشاق.