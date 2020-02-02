هشام عباس وحميد الشاعري "مفاجأة 2020"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - كشف الشاعر المصري أحمد حسن راؤول، عن تعاون الفنانين المصريين ​هشام عباس​ و​حميد الشاعري​ بعمل جديد لم يكشف عن تفاصيله، إذ نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعهم، وإكتفى بالتعليق :"مفاجأة 2020".

يشار إلى أن عباس والشاعري قدما معاً، عدداً كبيراً من الأغنيات التي جمعتهما طيلة السنوات الماضية، من أبرزها "الله يسلم حالك"، و"حلال عليك"، بالإضافة إلى أغنية "عيني" التي طرحها حميد الشاعري عنوانًا لألبومه.

ومن ناحية أخرى، كان طرح عباس مؤخراً ألبومه الجديد "عامل ضجة" والذي تضمن 11 أغنية.

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