ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اليمنية ​بلقيس​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي الصورة الأولى التي تكشف فيها بوضوح عن وجه طفلها تركي.

وعلّقت على الصورة بالقول:"صار لنا اسبوع تقريبا بدون تلفاز أو آيباد نهائيا في البيت لبيبي تركي، فقط نقرأ ونلعب كثيرا، سؤال للأمهات: أي نوع كتب تشترونها للاطفال بعمر سنة و نصف او سنتين وتحسونها ممتعة لهم"؟

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ أثنوا على جمال الطفل وبراءته، فيما أجمع البعض منهم على الشبه الواضح بينه وبين والده.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلقيس تنشر الصورة الأولى الواضحة لوجه طفلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.