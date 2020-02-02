تسريب صور فاضحة لممثلة تركية شهيرة

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت الفنانة التركية ​أصلي بكير أوغلو​ بيانا رسميا، نشرت نسخة منه عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، تعلن فيه أنها باشرت الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات المسؤولة عن تسريب صورها الشخصية الفاضحة والتي تضمن بعضها أوضاعا حميمية مع حبيبها.

وقالت أوغلو في البيان:"أود أن أبلغ الجمهور أني بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية عند النائب العام والجهة الأمنية المسؤولة ضد أولئك الذين نشروا منشورات قبيحة تتضمن صوري واسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وضد كل من نشرها وتداولها بقصد أو كان آلة لذلك".

كما ناشدت جمهورها بتفويت الفرصة على من إتهمتهم بإستهدافها لتشويه صورتها قائلةً:"أرجوا من الجمهور والصحافة ألا يمنحوا أي فرصة لأشخاص ذوي النوايا السيئة والخبيثين الذي يرغبون في رسم وتكوين صورة سيئة وسلبية عني بطريقة مختلفة وتسريب صوري ونشرها بشكل غير أخلاقي".

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