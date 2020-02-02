"إلى هنا" لـ ديانا حداد تتخطى الـ100 مليون

ميرنا وليد - بيروت - بعد عامين على طرحها، حققت أغنية الفنانة اللبنانية ​ديانا حداد​ "إلى هنا" رقماً قياسياً، بتخطيها حاجز الـ100 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".

الأغنية من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، ويقول مطلعها:"اذا راحو شيصير، اذا راحو شيصير، ليروح خل ايطير، اصلاً حلو التغيير، محد بدون احد تعذب وحيله انهد، كولش حلو ان جدد طيبه الأمور تصير، الى هنا وتنتهي عشرتكم الموحلوه، مارد بعد ابد الكلمن طلع مايسوه، العافني هو الخسر فضل عليه سوه، الفوق فوق ايظل تره والجوه يبقى جوه".

وتستعد ديانا حداد لطرح أغنية منفردة جديدة باللهجة البدوية، وأغنية أخرى من اللون اللبناني، حيث إنتهت من تسجيلهما، وقام بتصوير الأغنية البدوية بطريقة الفيديو كليب، التي ستقوم بطرحها خلال الأيام المقبلة، حيث تحمل الأغنية كلمات متميزة تخص العشاق.

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