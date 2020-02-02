إدوارد: التمثيل سرقني من الغناء.. ولا أفكر في البطولة المطلقة

قال الفنان إدوارد، إن التمثيل هو سبب ابتعاده عن الغناء، مضيفًا: "أحب التمثيل جدًا ومنحني انتشارا وشهرة وحب الناس، وكان من الصعب التوفيق بين التمثيل والغناء لأني جسدت أعمالا كثيرة جدا في أوقات متقاربة وفضلت التمثيل بصراحة شديدة.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه لن يكرر تجربة برنامج المقالب مرة أخرى، موضحًا هي كانت مناسبة لوقت معين ومرحلة معينة وحاليا لا تناسبني ولا أحب أن أعيدها.

وأشار إلى أنه لا يفكر في البطولة المطلقة ولا يريدها، وقد عرض علي العديد من البطولات المطلقة واعتذرت، لأني لا أحسب الأمور بهذه المقاييس، وأرى نفسي بطلا في كل دور مؤثر ومهم ومختلف أقدمه في أي عمل.