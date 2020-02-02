تراند اليوم : نجل أصالة يقتل مصريا بسيارته .. ووالد الضحية يفجر مفاجأة

أنهت محكمة جنح القاهرة الجديدة في مصر قضية تورط نجل الفنانة السورية أصالة نصري في تهمة قتل مواطن مصري عن طريق الخطأ، وذلك بـ“التصالح“ مع أهل الضحية.

وقال شاكر محمد عبد الهادي، والد المجني عليه هاني، بحسب صحيفة “الدستور” المصرية أنه تنازل بالصلح عن القضية ، وذلك مقابل مبلغ “مليون جنيه”.

وترجع بداية الواقعة، إلى ورود بلاغ للجهات المعنية بقسم شرطة القاهرة الجديدة بمصر ، عن وجود حادث كبير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين وفاة المجني عليه، وهروب المتسبب فى الحادث.

وبتفريغ كاميرات المراقبة، وتكثيف التحريات تبين أن وراء الحادث المتهم “خالد أيمن” نجل الفنانة أصالة، إلا أن المتهم قام بتسليم نفسه لقوات الأمن واعترف بتسببه في الحادث بطريق الخطأ.

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وعُقدت، السبت، جلسة برئاسة المستشار علي عبد الحميد بحضور طرفي النزاع، وتم إصدار حكم بانقضاء الدعوى الجنائية في اتهام المدعو خالد أيمن الذهبي، نجل الفنانة أصالة نصري، في حادث دهس تسبب في قتل المواطن المصري هاني شاكر، بعد موافقة أهل الضحية على التصالح مع المتهم.

وبهذا الحكم النهائي، تم إنقاذ خالد أيمن ابن أصالة من الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، حسبما ينص القانون في عقوبة ”القتل الخطأ“ في المادة 238.

وتعود بداية القضية إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة القاهرة الجديدة، يفيد بوقوع حادث سير بدائرة القسم، وبانتقال الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة تبين وفاة المجني عليه وهروب المتسبب في الحادث.

وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بتفريغ كاميرات المراقبة، وبتكثيف التحريات تبين أن وراء الحادث نجل الفنانة أصالة، ليقوم بعدها المتهم بتسليم نفسه لقوات الأمن، بعدما اعترف بتسببه في الحادث ولكن عن طريق الخطأ.