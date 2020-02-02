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رفض شكوى الأمير هاري ضد صحيفة بريطانية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رفض شكوى الأمير هاري ضد صحيفة بريطانية والان مع التفاصيل

الأحد 2 فبراير 2020

رفضت مؤسسة الرقابة على الصحافة المستقلة في بريطانيا شكوى تقدم بها الأمير هاري ضد صحيفة "ميل أون صنداي" حول قصة تنتقد صورا للحياة البرية كان قد نشرها على "أنستقرام".

 

وقال الأمير هاري إن الصحيفة وضعت عنوانا غير دقيق كان "مخدر ومربوط... ما لم يخبركم به هاري عن تلك الصور المذهلة للحياة البرية" لمقال عن صور نشرها الأمير عبر الإنترنت تظهره مع فيل.

 

وأوردت الصحيفة الأسبوعية أن هناك صورة أخرى تظهر الفيل مخدرا ومربوطا.

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وشكا هاري من أن الصحيفة جعلت الأمر يبدو كأنه تعمد اجتزاء الحبل من الصورة وأنه نشرها كاملة في 2016، وقال: "الموقع الإلكتروني لمنظمة الحفظ أوضح كيف تمت تهدئة الحيوانات وتقييدها".

 

ومن جهتها قالت مؤسسة الرقابة على الصحافة، في بيان: "قال صاحب الشكوى (هاري) إن المقال غير دقيق لأنه ذكر أنه ضلل الجمهور عمدا لإعطاء الانطباع بأنه كان مصورا جيدا للحياة البرية ويلتقط الصور في ظروف خطيرة".

 

وأضافت أن اللجنة لم تعتبر أن هذا الأمر كان مضللا بشكل كبير، لذلك ردت الشكوى.

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