مقتل نجل مذيعة مصرية برصاصة من صديقه خلال "لعبة الحظ".. شاهدي صورته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قُتل نجل الإعلامية المصرية مروة ميمي بطلقة نارية في رأسه من مسدس صديقه الذي كان يجلس معه وغيرهما داخل منزل الأخير بمنطقة الزمالك.

وخلال جلوس الأصدقاء داخل المنزل بينهم كريم نجل الإعلامية وصاحب الـ 15 عاما قام أحدهم بالتفتيش بين أغراض والده، فعثر على مسدس مرخص، وأثناء المزاح واللعب مع بعضهم بوجود السلاح أطلق أحدهم رصاصة بشكل عشوائي، أصابت رأس كريم وخرجت من الناحية الأخرى ليسقط قتيلا على الفور.

وتقدم والد الضحية ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة الزمالك بالعاصمة المصرية القاهرة، يفيد سقوط نجله جثة هامدة في منزل صديقه، دون وجود الأب والأم لقضاء وقت بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي.

بدورهم، انتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة، فتبين أن القتيل هو نجل الإعلامية مروة ميمي المذيعة بأكثر من قناة فضائية، منها "النهار" و"الحياة".

وكشفت تحريات المباحث أن المجني عليه كان بصحبة 4 من أصدقائه في منزل المتهم، وهو نجل رجل أعمال، بمنطقة الزمالك.

واتفق الضحية وأصدقاؤه على لعب "لعبة الحظ"، باستخدام مسدس ظنوا أنه فارغ، وتبادلوا الأدوار فيما بينهم، وأثناء ذلك خرجت طلقة دون قصد أصابت رأس المجني عليه.

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وتحفظ رجال الأمن على المتهم، كما جرى التحفظ على زملائه من أجل الاستماع إلى أقوالهم في الواقعة.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثة الشاب عقب الانتهاء من إعداد التقرير الطبي الخاص به.

ومن جانبها، علقت ميمي عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، على الحادث قائلة: "اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، توفي إلى رحمة الله.. كريم ابني نور عيني في حادث أليم".

وأضافت: "هجبلك حقك يا ابني على الأذى اللي شوفته من أصحاب الغدر.. يا رب قويني على فراقك يا بني".

ولم تمر سوى دقائق معدودة حتى قامت الإعلامية المصرية بحذف المنشور، دون إبداء أي سبب واضح، ولم تكتب أي تعليق آخر على الواقعة.

ومن المقرر أن تستقبل مروة ميمي العزاء في نجلها، مساء الأحد، في منطقة شبرا مصر بمحافظة القاهرة.