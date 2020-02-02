شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر "زوج الاثنين" في مسلسل "البرنس".. تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان أحمد زاهر دور شقيق النجم محمد رمضان فى مسلسل "البرنس" المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث يتزوج من اثنان خلال الأحداث الأولى روجينا والثانية دنيا عبد العزيز وتتوالى الأحداث بين صراع كبير بينه وبين بطل العمل بعد وفاة والدهما خاصة وأنه شقيقه من الأب فقط.

ويلتقى زاهر بالنجم محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعد أن رشحه المخرج محمد سامى لتجسيد دور مهم ومحورى أمام رمضان، والذى تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق في إطار شعبي اجتماعي.

أحمد زاهر قدم أخر أعماله في مسلسل " ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا، الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وقدم شخصية المحامى العقر "جمال لبه" ونال اشادات كبيرة من خلال الشخصية، وشارك فى بطولته صفاء الطوخى، كريم عفيفى، ريم سامكى، مى عمر، هادى الجيار، ومحمد ممدوح، وأخرون، إخراج محمد سامى .

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وكان أحمد زاهر، قد نشر صورة من أول مشهد يجمعه بالفنان محمد رمضان، وعلق:" الصورة دى أول مشهد يجمع بيني و بين محمد رمضان مش بس فى المسلسل لا في الحياه أنا شخصيا.. استمتعت يارب اكتبلنا النجاح المبهر بأمرك يارب وادينا علي قد تعبنا واجتهادنا مسلسل البرنس تأليف و إخراج محمد سامي رمضان 2020 ".







