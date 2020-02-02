شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تكريم لطفي لبيب في قصر السينما وعرض فيلم "جنازة أم حسن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف قصرالسينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، غدا الأحد الفنان لطفى لبيب، ضمن برنامج "نجم وندوة" حيث يتم عرض الفيلم القصير "جنازة أم حسن" من اخراج ياسرزايد ويدير الندوة الناقد الأميرأباظة .

وكانت أخرأعمال الفنان لطفى لبيب فى الدراما مسلسل "شبر مية" التى دارت أحداثه حول 3 رجال، لكل منهم شخصية وحدوتة خلال الحلقات، على رأسهم أحمد السعدني بطل العمل الذى يرفض فكرة الزواج، ومحمد على رزق الذى توفيت زوجته فقرر الاعتناء بابنته الوحيدة الصغيرة، ومراد مكرم الذى لم يقدرعلى تحمل مسئولية ابنائه فقرر أن يدخل في علاقة مع امرأة أخرى ويتزوجها فيقع تحت ضغط الحياة وتتوالى الأحداث.

مسلسل "شبر ميه" ينتمى لنوعية مسلسلات ذات الحلقات الطويلة في 45 حلقة، ويشارك في بطولته أحمد السعدني، نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، نهى عابدين، ثراء جبيل، رجاء الجداوي، إنعام سالوسة، وآخرون، تأليف شريف بدر الدين وورشة كتابة، إخراج طارق رفعت، إنتاج "سينرجى".

وكرم مؤخرا مهرجان آفاق مسرحية فى دورته السادسة، خلال حفل ختامه، الفنان لطفى لبيب ورجاء الجداوى، كما كرم الفنان صلاح السعدنى، وتسلم تكريمه شقيقه الكاتب الصحفى الكبير أكرم السعدنى، كما كرم اسم الراحل سمير خفاجى الذى تحمل الدورة اسمه، كما كرم اسم الفنان الكبير الراحل محمود الجندى وتسلمتها أرملته.

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وعقب التكريمات أعلن المخرج هشام السنباطى، رئيس ومؤسس المهرجان جوائز الدورة السادسة، وحصد الجوائز عرض "سينما 1930" وعرض "فلاش" و"كوميديا الأيام السبعة"، وحصد أحمد ناصر جائزة أفضل ممثل، وجائزة أفضل ممثلة مى شريف، وجائزة أفضل مؤلف محمود جمال الحدينى، وحصل محمد جمال على جائزة أفضل مخرج وحصل على جائزة افضل عرض ميم مسرحية "خط سير"، أما جائزة أفضل عرض مسرحى طويل حصدها عرض "1930"، وحصدت جائزة لجنة التحكيم الخاصة مسرحية "حكاية طرابلسية" بطولة خدوجة صبرى واخراج جمال عبد الناصر .