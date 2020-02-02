شكرا لقرائتكم خبر عن أيام القاهرة الدولي للمونودراما يطلق بوستره الدعائي للدورة الـ 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أطلقت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما البوستر الدعائي للدورة الثالثة للمهرجان والذي يعقد في الفترة من 8 وحتى 12 فبراير الحالي. على مسرح د. هدى وصفي بمركز الهناجر للفنون وتحت رعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة د. إيناس عبد الدايم.

قال د. أسامة رؤوف رئيس ومؤسس مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما: أن البوستر من تصميم الفنان محمد الكومي، وأن الدورة الثالثة سوف تشهد مشاركة اكثر من ١٥ عرض من دول أوروبية و عربية و أفريقية من بينها فرنسا و كوت ديفوار وعمان والكويت وسوف تحل روسيا ضيف شرف الدورة الثالثة بمناسبة عام الثقافة المصرية الروسية ٢٠٢٠



ايام القاهرة للمونودراما

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وأكد رؤوف أن اللجنة التنفيذية للمهرجان تعمل على قدم وساق لتنهي التحضيرات النهائية للدورة الحالية، مشيرا إلى أن إدارة المهرجان ولجنته التنفيذية تبذل كل الجهود لخروج المهرجان بالشكل اللائق الذي يعكس الصورة المشرفة لمصر التي تحتضن كافة المبدعين من جميع أنحاء العالم .

أيام القاهرة للمونودراما تتكون لجنته العليا من الناقد الكبير الأستاذ الدكتور حسن عطية و النجم الكبير سامح الصريطي ومهندس الديكور الأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز والكاتب والباحث الدكتور محمد أمين عبد الصمد و برئاسة المخرج المسرحى أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان.

يذكر إن المهرجان كرم في دورتيه السابقتين الفنانين سيد رجب وصفية العمري و كرم مجموعة كبيرة من رموز المسرح العربي منهم الدكتور عبد الكريم برشيد من المغرب و الأستاذ جواد الأسدي من العراق و كرم أسماء الراحلين نور الشريف والدكتورة نهاد صليحه و غيرهم و شارك في الدورات السابقة من الدول العربية والأجنبية الاردن وفلسطين والسعودية و فرنسا و ليبيا و غيرها.