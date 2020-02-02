تراند اليوم : ابنة الفنانة ماجدة تعترف: نعم قمت بالحجر عليها في أواخر حياتها .. وهذه أسبابي

كشفت الفنانة غادة نافع - ابنة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي - أسباب قيامها بالحجر عليها في أواخر حياتها.

وقالت "غادة" في لقاء مع برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي:

الفكرة أن شخص استغل كبر سن أمي وجعلها تمضي على عقود ببيع جميع ممتلكاتها له ثم طلب منها 15 مليون جنيه لكي يعيد لها الأموال.

وأضافت: المحامي الخاص بنا لم يجد حلا سوى رفع قضية حجر على والدتي ورفضت في البداية لكني تفاجأت بها تطلب مني رفع تلك القضية مؤكدة أنها لن تفرط فيممتلكاتها لنصاب وهي في هذه السن.

ورحلت الفنانة ماجدة قبل أيام عن عمر يناهز 89 سنة.