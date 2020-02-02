شكرا لقرائتكم خبر عن ويزو تستعد لبدء تصوير مشاهدها بـ "تيمون وبومبا" في هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

جدير بالذكر أن رمضان الماضي لم يشهد ظهور ويزو إلا من خلال دورها كضيف شرف، وذلك بسبب ولادتها أولي ابناءها العام الماضي مما اضطرها للاكتفاء بهذا الدور، كما شهد العام الماضي غياب الفنان اكرم حسني عن دراما رمضان، وبالتالي كان آخر أعماله هو مسلسل "الوصية" الذى قام ببطولته وشهد بطولة أحمد أمين أيضاً الذى شاركه البطولة.

بينما يعد آخر أعمال أحمد فهمي الدرامية هو مسلسل "الواد السيد الشحات"، والذى يعتبر العمل الأول الذى يشهد مشاركته مع هنا الزاهد عقب ارتباطهما حيث كانا وقتها قد أعلنا عن خطوبتهما قبل أن يتزوجا نهاية العام الماضي.

Advertisements

كما شهد أيضاً بجانب الثنائي أحمد وهنا الزاهد تواجد الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ توتا، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندى.

جدير بالذكر أنه خلال السنوات القليلة الماضية استطاع أحمد فهمى وأكرم حسنى تقديم ثنائى ناجح سواء فى العديد من الأعمال بالدراما أو السينما حيث كانت البداية بفيلم "كلب بلدى" الذى كان التجربة التمثيلية الأولى لأكرم حسنى، وبعدها تعاونا فى مسلسل "ريح المدام"، وبعد ذلك ظهر أكرم كضيف شرف مع فهمى فى فيلم "الكويسين" وأيضاً مسلسل "الواد سيد الشحات"، وأيضاً ظهر فهمى كضيف شرف مع أكرم فى مسلسله "الوصية".