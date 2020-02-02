شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة محمد على تنسحب من بروفات مسرحية "ديوان البقر" لمحمد فاضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انسحبت الفنانة فاطمة محمد على من بروفات مسرحية "ديوان البقر" للمخرج محمد فاضل لارتباطها بتصوير مسلسل "بنت القبائل" المعروض حاليا على قناة الحياة، كما أنها لديها جولة في محافظات مصر لمسرحيتها "الطوق والأسورة" من إخراج ناصر عبد المنعم.

فاطمة محمد علي قالت لليوم السابع إنها فضلت الانسحاب من المسرحية فى هدوء تفاديا لحدوث مشاكل أو مفارقات تضر بظروف عرض مسرحية "ديوان البقر"، حيث تتزامن جميع الأعمال الفنية التى تشارك بها فى توقيتات واحدة، وتتمنى التوفيق لفريق العمل بقياده المخرج محمد فاضل والفنانه الجميلة هنادى عبد الخالق التي تم اختيارها لتلعب نفس الشخصية التي كانت ستقدمها.

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"ديوان البقر" تأليف الكاتب الكبير محمد أبو العلا السلامونى، الذى استلهمها من كتاب "الأغانى" للأصفهانى، وهى حكاية منسوبة لفترة زمنية سيطرت فيها جماعات التطرف والظلام على المجتمع، فارضة جهلها وتخلفها منذ أكثر من ألف عام حاولت فيه إلغاء العقول، وخلق مجتمع "قطيعى"، كأنه مجموعة من الأبقار.

مسرحية " ديوان البقر " قدمها المخرج الكبير والفنان الراحل كرم مطاوع لأول مرة عام 1995 على خشبة مركز الهناجر للفنون، وشارك في بطولتها الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة وأحمد حلاوة وعايدة فهمى وناهد رشدى والنص يتناول قضية الإرهاب وكيفية تغيير عقول الشباب، وبث الأفكار الهدامة والتشاؤمية وكراهية المجتمع فى عقولهم، من قبل الجماعات الإرهابية وتنامى الفاشية الدينية.

وعلي الجانب الآخر تشارك الفنانة فاطمة محمد على فى مسلسل "الآنسة فرح" وتقدم شخصية دكتورة علاقات أسرية واستشارات عاطفية وهي المرة الأولى التي تجسد فيها تلك الشخصية فلم تقدمها من قبل في كل أعمالها وخلال أحداث العمل تقوم فاطمة من خلال شخصيتها بعلاج "فرح" وهى بطلة المسلسل التى تقوم بدورها أسماء أبو اليزيد.