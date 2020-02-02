بيتر ميمي مع أمير كرارة في كواليس الاختيار: "وحش سينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المخرج بيتر ميمي صورة تجمعه بالفنان أمير كرارة من كواليس مسلسل "الاختيار"، المقرر عرضه رمضان المقبل 2020.

وظهر كرارة في الصورة بملابس الصعقة ضمن أحداث العمل، وعلق ميمي: "وحش سينا، منسي، الاختيار رمضان 2020".

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

يذكر أن المسلسل يسجل التعاون الرابع على التوالى بين أمير كرارة وباهر دويدار وبيتر ميمي، بعد مسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة، بينما يعد العمل السادس الذي يجمع كرارة وبيتر، فتعاونا فى السينما أيضًا خلال فيلمي "حرب كرموز"، و"كازابلانكا".